شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبده يوقف نشاطاته الفنية بسبب أزمته الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المنتجة لأعمال الفنان السعودى محمد عبده، عن توقف نشاطاته الفنية لأجل غير مسمى، حتى يسترد عافيته ويقضى وقته في النقاهة والراحة، على أن يعود لجمهوره فور انتهاء هذه الفترة.

وكان فنان العرب محمد عبده، قد أصيب بأزمة صحية مؤخرًا تسببت فى إلغاء حفله فى دولة البحرين، والتى كان مقررًا إقامتها 19 أبريل، حيث أعلن مسرح الدانة فى البحرين عن إلغاء حفل محمد عبده والفنان خالد الشيخ، وأكد المسرح عبر صفحته بموقع فيس بوك أنه بإمكان حاملى التذاكر استرجاع المبلغ كاملاً أو استخدمه كرصيد لشراء تذاكر لحفلات مسرح الدانة المقبلة.



محمد عبده

وكان الفنان محمد عبده طرح ألبومه الأخير "يا عافية قومى"، من ألحان الموسيقار طلال ويضم 11 أغنية منها وين الدليل، يا عافية قومي، استطيع، تضحك معى، أنا من أكون، أحلى خبر، يا غافية قومى تساوت، مريت.

يشار إلى أن المسيرة الفنية لـ محمد عبده بدأت عام 1961، وأبهر العالم بأدائه المذهل حتى أصبح واحدًا من مطربى الصف الأول فى الوطن العربى، ومن أبرز وأهم أغنياته التى يعشقها جمهوره "الأماكن" و"مذهلة" و"رماد المصابيح" و"القرار" و"ضى عينى" و"يا دارنا" و"شبه الريح" و"بنت النور"، وغيرها.