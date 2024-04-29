شكرا لقرائتكم خبر عن رشا مهدى ضيف شرف فيلم ولاد المحظوظة مع هيفاء وهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة رشا مهدي إلى فريق عمل فيلم ولاد المحظوظة للمخرج مرقس عادل والذي تقوم ببطولته هيفاء وهبي، وذلك بعد النجاح اللافت الذي حققته في موسم رمضان الماضي في مسلسل سر إلهي.

رشا مهدي شاركت أيضا في موسم رمضان الماضي كضيف شرف مسلسل إمبراطورية ميم مع المخرج محمد سلامة والفنان خالد النبوي.

الفيلم بدأ تصويره قبل فترة، وتشارك فيه رشا مهدي كضيف شرف، من تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل.

ويدور في إطار كوميدي رومانسي، عن سيدة لبنانية تمر حياتها بالعديد من الأزمات، وهو من بطولة هيفاء وهبي، بيومي فؤاد، رشا مهدي، محمود الليثي، نانسي صلاح، توني ماهر.



