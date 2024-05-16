شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الارصاد تصدر تحذير للجميع من أمطار غزيرة ورياح شديدة على هذه المناطق في السعودية ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية تحذيراً اليوم ، من توقعات بحدوث أمطار غزيرة في منطقة عسير، والتي قد تصاحبها عدة ظواهر جوية شديدة الأثر تشمل رياحاً قوية وانعداماً في مدى الرؤية الأفقية، بالإضافة إلى تساقط البرد وجريان السيول والصواعق الرعدية. المناطق المتأثرة مدينة أبها محافظة أحد رفيدة محافظة الحرجة الربوعة خميس مشيط سراة عبيدة ظهران الجنوب كما شمل التحذير المناطق المفتوحة والطرق السريعة التي تربط هذه المحافظات، مما يستدعي الحذر الشديد أثناء القيادة. مدة الحالة يبيّن المركز الوطني للأرصاد أن الحالة الجوية الراهنة متوقع استمرارها حتى الساعة 11 مساءً من نفس اليوم، وينصح بضرورة توخي الحذر واتباع إرشادات السلامة خلال هذه الفترة. نصائح للسلامة خلال الأحوال الجوية السيئة تجنب الخروج من المنزل: إلا للضرورة القصوى خلال فترات الأمطار الغزيرة والعواصف. الابتعاد عن مجاري السيول: خصوصًا أثناء وبعد هطول الأمطار. قيادة حذرة على الطرق: خاصة السريعة وفي المناطق المكشوفة التي قد تكون عرضة للرياح القوية وانعدام الرؤية. مراقبة التحديثات الجوية: عبر القنوات الرسمية والتقيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من السلطات المحلية..

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