«بدون نشا».. طريقة تحضير الجبنة الرومي في المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الجبنة الرومي من الوجبات المفضلة للكثيرين، فيما تحرص الأمهات على شرائها من المحلات لتحضيرها لأبنائهن في الصباح الباكر، ولكن البعض يبحث عن تحضيرها في المنزل بدلا من شرائها نظرًا لأسعارها المرتفعة.

نتيجة لذلك، نستعرض في هذا التقرير طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل دون استخدام النشا، على خطى الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها، الذي يعرض على قناة «سي بي سي» سفرة، والتي جاءت كالتالي:

لبن طازج كامل الدسم.

علبة زبادي بلدي.

فلفل أسود حصى

نصف كوب ماء مثلج

ملعقة صغيرة من الملح.

بطاطس مسلوقة ومهروسة.

2 ملعقة من القشطة.

خطوات التحضير

في البداية نقوم بغلى اللبن بشكل جيد.

يتم إضافة كوب الزبادي مع التقليب المستمر لمدة 7 دقائق.

إضافة الملح مع الفلفل الأسود الحصى حسب الرغبة والماء الثلج مع التقليب بحيث يكون الخليط متجانس.

يتم وضع البطاطس المهروسة والقشطة مع استمرار التقليب.

يوضع قطعة قماش شفافة أو شاش ويوضع بداخله خليط الجبن الرومي ويترك لمدة ليلة كاملة،

يوضع الجبن مرة أخرى في قطعة قماش جديدة وتعصر الجبن جيدًا.

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