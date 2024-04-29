ليلى علوي تخرج عن المألوف بالشعر الكيرلي في "مقسوم"

ياسر رشاد - القاهرة - لفتت الفنانة ليلى علوي الأنظار بلوك مثير وجذاب، وشاركت متابعيها بإحدى اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

الفنانة ليلى علوي

ظهرت الفنانة ليلى علوي بملامح هادئة، وظهور متألق، حيث خرجت عن المعتاد بالشعر الكيرلي الجذاب واستايلات مبهجه، مروجه لفيلمها "مقسوم"، وتفاعل معها جمهورها ومتابعيها ولاقت ردود افعال واسعة .





أبطال فيلم مقسوم

ويذكر أن فيلم مقسوم عرض فى مهرجان هوليود منذ أيام قليلة ، الفيلم بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن، عمرو وهبة، وهاجر السراج، التي تجسد خلاله شخصية ابنة شيرين رضا، ويعد فيلم مقسوم أول تعاون فني يجمع بين ليلى علوي وشيرين رضا.





ليلى علوي تعتذر عن تكريمها في مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

وفي سياق متصل، اعتذرت الفنانة ليلى علوي سابقًا عن قبول تكريمها في حفل افتتاح "مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي"، مما أثار جدلاً واسعاً في الوسط الفني، خاصة أنها لم توضح في بيان اعتذارها الأسباب التي دفعتها للاعتذار، مشيرة ظروف خارجة عن إرادتي متعلقة بارتباطات فنية.



سادت حالة من الاستياء سيطرت على معظم المسرحيين بعد إعلان إدارة المهرجان عن تكريم ليلى علوي، باعتبارها من نجمات السينما وليس المسرح، وأن هناك من يستحق التكريم من أبناء المسرح، وأن ليلى بعد الجدل الذي أُثير حولها، فضّلت أن تعتذر عن التكريم.

من جهة أخرى، أكد سامح مهران، رئيس "مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي" أن ليلى علوي اعتذرت عن تكريمها، ولم تقوم إدارة المهرجان بإضافة اسم فنان آخر بدلاً منها بعد اعتذارها واكتفت بباقي التكريمات، إذ قال: "مفيش تكريم لحد بديل، وليلى علوي قدمت بيان اعتذار والموضوع اتقفل".

ليلى علوي تقدم بيان اعتذر لرئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

وكانت ليلى علوي قد أصدرت بياناً أعلنت فيه اعتذارها عن عدم حضور تكريمها في "المهرجان القومي للمسرح التجريبي" في دورته الـ30، قائلة: "الدكتور سامح مهران رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، والسادة الأفاضل أعضاء اللجنة العليا القائمين على المهرجان، بعد التحية وفائق الاحترام والتقدير، نظراً لظروف خارجة عن إرادتي متعلقة بارتباطات فنية وسفر ترتب عليها اضطراري للاعتذار عن التكريم الذي كنت أتمنى التواجد في القاهرة لاستلامه من حضراتكم وتشرفت به كثيراً".