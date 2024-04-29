نجم مصري يُثير الجدل بقبوله زواج ابنته بسرعة.. الأسباب مؤثرة

كتب امير فتحي في الاثنين 29 أبريل 2024 11:18 مساءً - كشف الفنان صبحي خليل أسباب قبوله زواج ابنته من الفنان الشاب أحمد عبد الوهاب، مشيرا إلى أن ابنته مرت بأزمة صحية كبيرة في السنوات الماضية حيث أصيبت بالسرطان وظلت تُعالج منه لمدة عام ونصف، وخلال هذه الفترة لم يتخلّ عنها عبد الوهاب حيث ساندها في مرضها ووقف معها في أزمتها، لذلك حينما تقدم لخطبتها وافق على الفور.

صبحي خليل: الشخص بيتعرف وقت الأزمات

وقال صبحي خليل في تصريحاته الصحفية: بنتي تعبت سنة ونص، وأحمد مسبهاش وكان بيديها عصاير للعلاج بنفسه، وكان واقف معاها وقفه إنسانية حلوة.. ومكنتش أعرف إن هيحصل ما بينا ارتباط من البداية، والمواقف اللي عرفتني عليه، في فترة مرضها هو كان واقف معاها جدًا، ومحطتش ليه أي شروط في الزواج، لأن الشخص بيتعرف في وقت الأزمات، وأنا اشتريت راجل.

وتحدث الفنان صبحي خليل عن عدم أخذ قايمة بمستحقات باهظة، قائلا: التقاليد المصرية في القايمة هي اللي جيبانا ورا، وهي اللي مخلي حالات العنوسة، والانفصال كتير، وفي المناطق الشعبية بيروحوا بزفه كبيرة جدًا بالعفش، وعلى 3 عربيات وموسيقى حسب الله، وبعدها بيحصل انفصال، لأن مفيش يُسر من البداية، أنا شُفت أحمد زوج طيب وأنا بديله أعز ما أملك، هكلمه في قايمة؟!، هو لو باع بنتي مش هيبقى ليها لازمة القايمة، إحنا في زمن نُدر فيه الرجال.. فختاروا أزواج عندهم دين، لو لقيتي لبنتك عريس بيصلي جوزيهولها.. أهم حاجة الصلاة.

وخلال الساعات الأخيرة، تصدرت ابنة الفنانة صبحي خليل التريند، بعدما كشف زوجها الفنان أحمد عبد الوهاب أنه زواجهما احتاج فقط لـ 10 أيام.

من هي داليا صبحي خليل؟

داليا هي ابنة الفنان صبحي خليل، حاربت السرطان لمدة 7 سنوات، منذ 2015 حتي عام 2022، وتعمل في مجال المكياج، وماكيير للنجوم في بعض الأعمال الفنية.

تزوجت داليا من اللمثل الشاب أحمد عبدالوهاب عام 2021، وأقيم حفل الزفاف في إحدى الفيلات بمدينة الشيخ زايد، وفاجأ عبدالوهاب الحضور في بداية الفرح بعرض فيلم يحكي تاريخ العلاقة بينه وبين زوجته من بدايتها وحتى اللحظة، ليختتمه بدخولهما مع ظهور كلمة The Beginning.

زواج داليا صبحي خليل وأحمد عبدالوهاب

وحضر حفل الزفاف عدد من النجوم والمشاهير منهم: محمود حميدة، كريم محمود عبدالعزيز، محمود الخطيب، خالد النبوي، أشرف عبدالباقي، محمد عبدالرحمن، أحمد شوبير، على ربيع، محمود عبدالمغني، ماجد المصري، فاروق قاسم، بسنت صيام، محمد سلّام، أوتاكا، عمرو عبدالجليل، أشرف عبدالباقي، أسامة الهادي، بينما غنى المطربون إيهاب توفيق، دياب ومحمد شاهين وعصام كاريكا وعمرو كمال (في الفرح).

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