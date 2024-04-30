خلاف ياسمين عبد العزيز مع بدرية طلبة يتصدر الترند… والأخيرة ترد بطريقتها الخاصة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 30 أبريل 2024 12:48 صباحاً - تداولت أنباء خلال الأيام الماضية، بوجود خلاف بين الفنانتين بدرية طلبة وياسمين عبد العزيز، وذلك بسبب عدم حضور الأخيرة حفل زفاف “سلمي” ابنة بدرية طلبة، وعدم إصدار أي تعليق منها على الزفاف، بالرغم من صداقتهما القوية.

تعليق غير مباشر من بدرية طلبة على خلافها مع ياسمين عبدالعزيز

وفاجأت بدرية طلبة، جمهورها، اليوم، بتعليقها على منشور لياسمين عبد العزيز، الذي كانت تروج من خلاله “ياسمين” عن حلقتها ببرنامج “صاحبة السعادة”.

وكانت ياسمين عبد العزيز نشرت صورة تجمعها بالفنانة إسعاد يونس، وعلقت عليها: “صاحبة السعادة”، لتعلق لها بدرية طلبة على الصورة: “أيوه بقي”.

زفاف ابنة لفنانة بدرية طلبة

واحتفلت الفنانة بدرية طلبة، الأربعاء، بحفل زفاف ابنتها سلمى، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حيث لازمت بدرية ابنتها خلال تجهيزاتها قبل بدء الحفل، وحرصت على التواجد معها في غرفتها، وانتشر فيديو لها وهي تطلق الزغاريد، وفي نفس الوقت تبكي من الفرحة، وتحتضن ابنتها وسط مشاعر متباينة في هذه المناسبة السعيدة.

وكانت الفنانة بدرية طلبة قد احتفلت بـ”حنة” ابنتها سلمى، وسط أجواء عائلية، وشاركت فيديو من الحنة، عبر “ستوري” حسابها بموقع “إنستجرام” وظهرت فيه بدرية وابنتها ترتديان الساري الهندي.

فيلم الملكة

وشاركت مؤخرًا بدرية طلبة في السينما بفيلم الملكة من بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبد الرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، إخراج سامح عبدالعزيز.

مسلسل رمضان كريم 2

كما شاركت «بدرية» في السباق الرمضاني الماضي في مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني، من بطولة محمد لطفي، نجلاء بدر، سلوى عثمان، سيد رجب، وعدد كبير من الفنانين، والمسلسل من تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

وأيضًا شاركت فى فيلم “عادل مش عادل”بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا ،بدرية طلبة، أحمد بجه، والمطربة نوال، والفيلم قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول “عادل الأمين” الذى يجسده أحمد الفيشاوي، وهو شاب يعيش متخبطًا في حياته ويعجب بفتاة حقيقتها مخيفة مما يوقعه في متاعب جمة، وذلك في ظل مطاردته من قبل الصحفية “غادة” التي تجسدها الفنانة شيري عادل، التي لا تهتم سوى بالحصول على الأخبار المشوقة.

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