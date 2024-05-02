لقبت بعميدة موسيقى الديوان النسوية بالجزائر.. معلومات عن الراحلة حسنة البشارية

ياسر رشاد - القاهرة - توفيت الفنانة الجزائرية حسنة البشارية عن عمر يناهز 74 عاماً، وذلك بعد معاناة وصراع مع المرض، وفقاً لما أعلنته الإذاعة الجزائرية منذ قليل.

وأكدت الإذاعة الجزائرية في تقريرها أن الراحلة توفيت داخل مستشفى مدينة بشار، بعد أن داهمها المرض خلال جولتها الفنية الأخيرة داخل المدن الجزائرية.

مسيرة الفنانة الجزائرية حسنة البشارية

لقبت البشارية بعميدة موسيقى الديوان النسوية في الجزائر، وتعد انطلاقتها الحقيقية في باريس عام 1999، واشتهرت بألبومها "الجزائر جوهرة" (2002) الذي كرمت من خلاله الجزائر وحقق نجاحا كبيرا داخل الجزائر وخارجها.

البشارية من مواليد 1950، وهى فنانة رائدة في طبع الديوان إذ تمتد مسيرتها الفنية لأكثر من 30 سنة، كما أنها أول امرأة مغاربية تعزف على آلة القمبري أمام الجمهور، وقد تركت تأثيرا كبيرا في مسار العديد من الفنانين.

معلومات عن الراحلة حسنة البشارية

1- اسمها الحقيقي 'حسناء البشارية'- ولدت عام 1950 في بشار جنوب غرب الجزائر.

2- فنانة موسيقية جزائرية تعزف موسيقى «الديوان' وعازفة للموسيقى القناوية

3- تتمتع حسنة البشرية بمسيرة فنية لأكثر من ثلاثين عامًا.

4- طرحت ألبوم 'جزير الجوهرة' خصيصًا لبلدها الجزائر.

5- كما أنها تعزف على الجيتار الكهربائي والعود والبانجو والقمبري.

6- بدايتها كانت عام 1972 حيث شكلت مع أصدقائها مجموعة من أربعة أشخاص، وبرزوا لأول مرة في حفلات الزفاف بولاية ومناطق بشار.

7- وفي عام 1976 بدأت شهرتها الحيقية بحفل موسيقي ضخم نظم في بشار من طرف الاتحاد الوطني للمرأة الجزائرية.

8- في سنة 1999، وصلت حسنة إلى باريس بفرنسا، بعد أول ألبوم أنتجه كمال زكري لـ Indigo.

9- أحيت حسناء العديد من الحفلات الموسيقية في المهرجانات الموسيقية العالمية في الجزائر وفرنسا والمغرب والبرتغال ومصر.

10- تلتقي بالموسيقي النابولي أوجينيو بيناتو الذي يشاركها في بعض عروضه في إيطاليا أو القاهرة.

11- في عام 2004، عادت للعزف واحياء الحفلات في الجزائر .

12- انضمت إلى الفرقة الموسيقية 'لما بشارية'، المؤلفة من أربعة تابلوهات.

13- قدمت الأربعة تابلوهات 12 فنانة يعيدن زيارة مجموعة من أربعة أنماط من موسيقى الساورة 'الفردة والجباريت والديوان والحضرة'.

14- أطلق عليها لقب سفيرة الفن القناوي؛ نظرًا لأنها كانت تحي هذا التراث في البلدان الأوربية التي كانت تزورها للإحياء الحفلات للجاليات العربية.