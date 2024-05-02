شيري عادل بإطلالة مميزة كالأميرات في السويد

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية شيري عادل متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور جديدة لها، خطفت فيها الأنظار بإطلالتها.

وتألقت شيري عادل بإطلالة رائعة في السويد، إذ ارتدت فستان باللون الأزرق الفاتح، ظهرت فيه كالأميرات في الأفلام الكرتونية.

وتميز الفستان بقصته الطويلة والواسعة من الأسفل "A-Line"، مع طبقات متتالية الطول منى نوع التول، أما الطبقة العلوية منه فجاءت ضيقة تلامس الجسم، ومحددة الخصر، كما أنها مطرزة عند الصدر بحبيبات الخرز والترتر البراق.

وأكملت شيري عادل إطلالتها بعقد وسوار وحلقتين من الالماس.

ومن الناحية الجمالية، اختارت شيري تسريحة شعر بسيطة، إذ تركته منسدلا بطريقة مموجة، وطبقت مكياجا ناعماً أبرز ملامحها.



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