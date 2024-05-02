محمد رمضان يعلن موعد حفله الغنائي في لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن النجم محمد رمضان، عن إحيائه حفلا غنائيا في لبنان يوم 17 أغسطس المقبل.

ونشر رمضان، بوستر الحفل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "لبنان راح تولع.. والفرح راح يعود .. ثقة في الله نجاح".

على جانب آخر، كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF، أعلن تنصيب محمد رمضان سفيرا رسميا له، وعلق "رمضان" وقتها في بيان صحفي له، قائلا: "تشرفت وسعدت بتنصيبي سفيرا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف".

وغاب "رمضان" عن المشاركة في موسم دراما رمضان 2024 بعد تأجيل الجزء الثاني من مسلسل "جعفر العمدة".