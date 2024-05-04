آمال ماهر تتصدر الترند والجمهور يعلق: "بتدي دروس في الغناء وأصول الطرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

تصدر اسم الفنانة امال ماهر ترند تطبيق "X" بسبب أدائها الاستثنائي في حفل جدة الذي يقام على مسرح أونيكس أرينا ضمن فعاليات "تقويم جدة" و"بنش مارك" تحت شعار "كامل العدد" بقيادة المايسترو وليد فايد.

وأبدعت "آمال ماهر" في غناء عدد من الأغاني الطربية لعدد من نجوم الزمن الجميل وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي احتفى بها على طريقته وطالبوها بإعادة غناء العديد منها أبرزها أغنية "أنت عمري" لكوكب الشرق أم كلثوم، إلى جانب "حاول تفتكرني" للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ وغيرها من الأغاني التي تألقت " آمال ماهر" في غنائها.

وأشاد العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالفنانة امال ماهر واصفين عودتها بالأفضل في مسيرتها وأنها تستحق كل هذا النجاح، كما رحب بها البعض وعلق: "نورتي السعودية يا فنانة".

وجاءت تعليقات الجمهور على حفل امال ماهر كالتالي: "أهل جدة أنتم محظوظين فيها وفي صوتها، امال ماهر بجد صوت خطير في حياتي مش هسمع أحلى من كده الله يرحمك يا أم كلثوم، الله، مبروك العودة يا امال تستحقين النجاح، صوت مصر امال ماهر طالعة تعطي دروس بالغناء وأصول الطرب".

ووقع اختيار "امال" على مجموعة من الأغاني ما بين أغاني الزمن الجميل وباقة من أغانيها الشهيرة منها "حاول تفتكرني، اللي قادرة، قالوا بالكتير كام يوم، لو كان بخاطري، ألف ليلة وليلة، اتقي ربنا فيا، اللي قادرة" وغيرها من الأغاني التي لاقت استحسان وتفاعل الجمهور.

وعقب الانتهاء من غناء أولى أغانيها "قالوا بالكتير كام يوم"، قامت "امال" بتحية الجمهور قائلة: "نورتوني، سعيدة بوجودي وسطكم انهاردة، قد ايه انتوا جمهور جميل ومحظوظة اني بينكم انهاردة، شكرًا على الحفاوة الجميلة والاستقبال الأكثر من رائع، شكرًا على كل حاجة على وجودي بينكم، وبحيي المايسترو وليد فايد والموسيقيين فرد فرد عشان نحضر لكم ليلة من أميز الليالي، عشان انتوا جمهور يستحق الأفضل، انتوا وحشتوني جدًا".

وأحيت "آمال ماهر" مؤخرًا حفلًا غنائيًا على مسرح ماركيه في كايرو فستيفال بالتجمع الخامس بعد غياب سنوات عن إحياء الحفلات وسط غناء باقة من أغانيها الشهيرة وتفاعل المتواجدين.

كما شاركت " آمال" في الأمسية الأولى من حفل "ليالي سعودية مصرية" التي أقيمت بدار الأوبرا المصرية وسط حضور كوكبة من نجوم الفن والغناء بحضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية في بروتوكول تعاون بين "موسم الرياض" ووزارة الثقافة في مصر.

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