ميرنا وليد - بيروت - هي فنانة من الزمن الجميل، صاحبة الشخصية المحببة واللطيفة، إبداع فني وشغف رافقها فوصل الى قلب كل الجمهور العربي، هي الفنانة هيام يونس صاحبة أغنية "دق بواب الناس"، وغيرها من الروائع.
موقع "الفن" التقى بالفنانة هيام يونس في إفطار نظمه مؤسسا حفل جوائز الموريكس دور الدكتورين زاهي وفادي الحلو، وفي الوقت ذاته بـ مناسبة عيد الفصح ايضا، وتحدثنا معها عن المناسبة، تقييمها للوضع الفني، كما تطرقنا بـ حديثنا عن السيدة فيروز وغنت لها خلال المقابلة.
لمزيد من التفاصيل، شاهدوا الفيديو المرفق بهذا الخبر:
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- هيام يونس: "لقائي بفيروز أمنية من أمنيات عمري" وهكذا غنّت لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.