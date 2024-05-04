خاص بالفيديو- هيام يونس: "لقائي بفيروز أمنية من أمنيات عمري" وهكذا غنّت لها

ميرنا وليد - بيروت - هي فنانة من الزمن الجميل، صاحبة الشخصية المحببة واللطيفة، إبداع فني وشغف رافقها فوصل الى قلب كل الجمهور العربي، هي الفنانة هيام يونس صاحبة أغنية "دق بواب الناس"، وغيرها من الروائع.



موقع "الفن" التقى بالفنانة هيام يونس في إفطار نظمه مؤسسا حفل جوائز الموريكس دور الدكتورين زاهي وفادي الحلو، وفي الوقت ذاته بـ مناسبة عيد الفصح ايضا، وتحدثنا معها عن المناسبة، تقييمها للوضع الفني، كما تطرقنا بـ حديثنا عن السيدة فيروز وغنت لها خلال المقابلة.

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