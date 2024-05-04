والد ياسمين صبري يكشف عن تعرض نجله لوعكة صحية في أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف أشرف صبري والد الفنانة ياسمين صبري عن تعرض نجله "بلال" لوعكة صحية أثناء تواجده في أمريكا وذلك عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

وأوضح "أشرف" أن نجله "بلال" تعرض للإغماء وتم نقله لأحد المستشفيات لتلقي العلاج وعلق: "ابني الوحيد بلال اغمى عليه ونقلوه المستشفى في أمريكا ودعائي وتمنياتي له بالشفاء العاجل".

وشاركت الفنانة ياسمين صبري مؤخرًا بمسلسل "رحيل" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

وكشف المخرج بيتر ميمي في شهر أبريل من العام الماضي عن مشروع جديد لأول مرة مع "ياسمين" ونشر صورة برفقتها عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وعلق "دليلة" وهي أول سوبر هيرو مصرية ضمن سلسلة أفلام سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا:

هدى الإتربي بإطلالة جريئة في لبنان.. والجمهور: "جورجينا نمبر 2 " (صور)

بعد تصدرها التريند.. ماذا حدث بحفل آمال ماهر في جدة بالسعودية؟