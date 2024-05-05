تامر حسني يعلن انضمام "ميكا" لفريق عمل فيلمه "ريستارت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان تامر حسني عن انضمام الفنان الشاب سيد أسامة الشهير بـ "ميكا" لفريق عمل فيلمه الجديد "ريستارت" وذلك عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

ونشر "تامر" صورة رفقة "سيد أسامة" وعلق عليها: "ميكا الوجه الجديد العسل أبو دم خفيف انضم لأسرة فيلم ريستارت النهاردة وللعلم اسمه الحقيقي سيد أسامة وان شاء الله ليه مستقبل كبير في التمثيل شوفته النهاردة إنسان طيب وبيشقى من زمان مبروك يا ميكا".

ورد عليه الشاب "سيد أسامة" قائلا: "أنا مبسوط أوي أوي أوي اني هشتغل مع أستاذ تامر حسني نجم الجيل ونجم كل جيل إنسان جميل جدًا جدًا وحرفيًا شخص زي العسل أنا بحبه من زمان أوي وإن شاء الله أكون عند حسن ظنك بيا وعمل يكسر الدنيا إن شاء الله توكلنا على الله".

ولفت "سيد أسامة" الأنظار بدور "ميكا" في أحداث مسلسل "خالد نور ووالده نور خالد" بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز والفنان شيكو الذي عرض بموسم دراما رمضان الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا.

ويواصل "تامر" الكشف عن انضمام عدد من النجوم لفريق عمل الفيلم كان آخرهم الفنان باسم سمرة، إلى جانب الفنانة هنا الزاهد، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن آخر أغاني تامر حسني كانت بعنوان "30 حياة" مع الموهبة الشابة مها فتوني وطرحها عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وعبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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