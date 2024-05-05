تداول مقطع صوتي مؤثر لمحمد عبده يكشف عن إصابته بالسرطان للأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن

تداولت قناة العربية آخر رسالة صوتية تبادلها الفنان محمد عبده والأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن عبر تطبيق الواتساب قبل ليلة من وفاته. وفي الرسالة التي تضمنت لحظات مؤثرة، كان الفنان محمد عبده يعبر عن تأثره وحزنه قائلاً: “يا حبيبي يابدر يا رفيق الدرب، وصديق العمر الوفي الحبيب… هذا شيء كبير جداً والأثر اللذي صار فينا منها بسيط جداً”.

وفي الرد على رسالة محمد عبده، قال الأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن: “حبيبي يا محمد، أنا ما أدري إيش أقول، أنا عارف إنك أقوى من كل شيء… أنت تجاوزت صعاب ما شعر بها أي أحد… وأنا متأكد أنك ستتجاوز هذه المرة أيضاً لأني واثق في الله سبحانه وتعالى ولأنك محمد، وإن شاء الله نجتمع أنا وياك ونسوي أشغال ونغني”.