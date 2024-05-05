فن ومشاهير

أول تعليق من محمد عبده بعد إعلان إصابته بالسرطان

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

قال الفنان الكبير محمد عبده في مداخلة هاتفية مع برنامج "تفاعلكم" على قناة العربية، إنه بحالة جيدة، وذلك بعد الكشف عن إصابته بمرض السرطان

وتابع فنان العرب: "أنا الحمد لله بفضل الله بحالة جيدة، طبعا ما قدرت أسافر وأخضر جنازة الأمير بدر بن عبدالمحسن لأني في مرحلة التعافي، وكان واجب عليا حضور الجنازة"

وأضاف: "أرسلت ابني بدر للجنازة، وخبر وفاة الأمير كان صعب عليا لأن كان بينا العيش والملح ورحلة العطاء الحافلة للأمير بدر "

يذكر أن محمد عبده، قال في محادثة صوتية، بينه وبين الأمير بدر بن عبدالمحسن نشرها برنامج "Et بالعربي"، عبر موقع "إنستجرام": "الأثر اللي صار فينا منها أثر بسيط جدًا.. إنت تاخذ كيماوي الآن وأنا أخذ كيماوي في باريس".

وأضاف محمد عبده متأثرًا: "أنا الآن أخذ كيماوي يا حبيبي.. الله معانا والله يحبنا محبة الله فينا، الله يرعاك ويرعاني ويرعى كل إنسان خدم بلده زينا".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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