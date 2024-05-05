أول تعليق من محمد عبده بعد إعلان إصابته بالسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

قال الفنان الكبير محمد عبده في مداخلة هاتفية مع برنامج "تفاعلكم" على قناة العربية، إنه بحالة جيدة، وذلك بعد الكشف عن إصابته بمرض السرطان

وتابع فنان العرب: "أنا الحمد لله بفضل الله بحالة جيدة، طبعا ما قدرت أسافر وأخضر جنازة الأمير بدر بن عبدالمحسن لأني في مرحلة التعافي، وكان واجب عليا حضور الجنازة"

وأضاف: "أرسلت ابني بدر للجنازة، وخبر وفاة الأمير كان صعب عليا لأن كان بينا العيش والملح ورحلة العطاء الحافلة للأمير بدر "

يذكر أن محمد عبده، قال في محادثة صوتية، بينه وبين الأمير بدر بن عبدالمحسن نشرها برنامج "Et بالعربي"، عبر موقع "إنستجرام": "الأثر اللي صار فينا منها أثر بسيط جدًا.. إنت تاخذ كيماوي الآن وأنا أخذ كيماوي في باريس".

وأضاف محمد عبده متأثرًا: "أنا الآن أخذ كيماوي يا حبيبي.. الله معانا والله يحبنا محبة الله فينا، الله يرعاك ويرعاني ويرعى كل إنسان خدم بلده زينا".