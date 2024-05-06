بالصور- عايض، سلطان وتامر عاشور يتألقون بحفل كامل العدد في الكويت

في السهرة الغنائية الثانية من سهرات مهرجان “ليلة عمر ٢٠٢٤” والتي أقيمت في قاعة “ارينا الكويت”مساء امس الأول أحياه النجوم عايض وبهاء سلطان وتامر عاشور وكان بالفعل حفلا أسطوريًا وللتاريخ رفع شعار “كامل العدد” وقدم النجوم الثلاثة الاعلامي الشهير علي نجم الذي ابدع في اختيار المفردات والكلمات التي تناسب كل نجم من هولاء النجوم الذين قدموا اجمل ما لديهم من اغاني من خلال حفل تميز بتجهيزات لايف بمواصفات عالمية والتى نظمتها شركة “ليلة عمر برودكشنز”وكانت البداية مع النجم السعودي عايض الذي بدأ فقرته باغنية “تجيني” وأطرب الحضور بعدها ورحب بجمهوره، وعبر عن اشتياقه لهم، وأكمل مقطوعاته وأغانيه، بروحه المرحة وصوته العذب الذي تناغم معه محبوه وقدم اغاني ردي ونسيتني ثم فاجأ الجمهور بصعود المطرب الكويتي فهد السالم الذي قدم معه دويتو في اغنيتين الاولى وشتبون والثانية شاء ربي والذي تفاعل معهما الجمهور الكبير وتفوق عايض على نفسه في غناء أغنيته الشهيرة “استراحة محارب” التي تفاعل معها الحضور بشكل رائع على أضواء الهواتف المحمولة، ليقدم بعدها أغنيات مثل “جزى الله خير، لا حول ولا قوة، في أمان الله”.

وشدا الفنان الشاب بأغنية “ساقي العطش” والتي أشعلت الأجواء داخل قاعة الحفل، وأعقبها بعدد من الاغاني المتنوعة منها “نسيتي، لأني فقت، عايش بدوني، عشان العشرة، تعبت أكذب، قلت آمر ريحيني” ليغادر المسرح وسط تفاعل كبير من الجمهور وعقب ذلك كان الجمهور على موعد مع السلطنة والطرب مع المطرب الاستثنائي بهاء سلطان الذي قدم عددًا كبيرًا من أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور، حيث افتتح سلطان حفله بأغنية “تعالي” التي اشعلت حماس الجمهور بشكل غير عادي ليستغل هذه الحالة الرائعة من جمهوره ليغني لهم “الواد قلبه بيوجعه” والتي غناها معه الجمهور بشكل جميل وقدّم بعدها اغاني مثل “انا غلطان” و”تعال ادلعك”

و”انا مصمم” و”قوم اقف وانت بتكلمني”، و”قلبك ياحول الله” واختتم فقرته بأغنيته الشهيرة “يا ترى يا حبيبي” التي ردّدها الجمهور وراءه بشكل “كورال” جماعي عددهم اكثر من خمسة آلاف شخص. وعقب فقرة بهاء كان المسرح مهيأ لاستقبال الفنان تامر عاشور الذي قدّم واحدة من اقوى حفلاتة على الاطلاق حيث اشعل حماس الجمهور منذ صعوده على خشبة المسرح باغنية “حكايات” واعقبها بأغاني و”ده حكايه” و”هاجي على نفسي” و”تيجي نتراهن” و”تسلمو هيجيلي موجوع” و”الرك ع النيه” و”خليني في حضنك” و “كنت فين” وتفاعل الجمهور مع كل اغنية لعاشور بشكل لافت فالجمهور ردد معه جميع كلمات اغانية كاملة.

وعقب ذلك قدم ميدلي من الحانه التي لحّنها لعدد من زملائه المطربين منها “الله اعلم” واعقبها بأغاني “مفيش جدعنة” و”بياعه” و”قولوله سماح” وغيرها من اغانيه الشهيرة. ليختتم فقرته بأغنية “باي باي” ليسدل الستار على واحدة من اجمل الحفلات الغنائية التي شهدتها الكويت مؤخراً.

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في الكواليس:

تحدث المطرب عايض والمطرب بهاء سلطان مع وسائل الاعلام بصحبة رئيس مجلس ادارة شركة “ليلة العمر” عبدالعزيز الزيدي، حيث اعربا عن سعادتهما الكبيرة باستقبال الجمهور الكويتي لهما بهذا الشكل الرائع فيما غادر المطرب تامر عاشور المسرح مباشرة عقب انتهاء الحفل .

كشف المطرب عايض بأنه يفكر هو والمطربة التونسية اميمة خطاب على تقديم دويتو غنائي الفترة المقبلة في حال توفر الفكرة والكلمات المناسبة

النجم بهاء سلطان نال اعجاب الجميع بتواضعه الشديد في تعامله مع الجميع وبالرغم من نجوميته الكبيرة الا انه يرى ان استقبال الجمهور الكبير له بهذا الشكل كثير جدًا عليه.