جولة جديدة من ورش ملتقى شباب "أهل مصر" بدمياط

ياسر رشاد - القاهرة -

شهد قصر ثقافة فارسكور، الأحد، جولة جديدة من الورش الفنية والحرفية ضمن فعاليات الملتقى الثقافي السادس عشر لشباب المحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر"، المقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمحافظة دمياط، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، ويستمر حتى 8 مايو الحالي.

جاءت البداية مع ورشة "الديكوباچ" تناولت خلالها الفنانة رانيا المهدي مفهوم تلك التقنية موضحة أنها عملية يمكن من خلالها إعادة بناء القطعة الديكورية من جديد.

أعقب ذلك تدريب عملي تعرف خلاله الشباب على طريق إخفاء عيوب القطعة تمهيدا لوضع مادة البلاستيك، ولصق اللوحة المرسومة على سطح القطعة بالغراء، مع التعريف بكيفية استخدام المعجون بالأطراف لعمل مزيد من التشكيلات الفنية.

أبدى محمد نصر متدرب من محافظة الوادي الجديد، إعجابه بالورشة قائلا: التحقت بها كونها تساعد على خلق حالة من الإبداع، فمن خلالها يمكن منح القطع الديكورية شكلا جديد، باستخدام أدوات وتقنيات سهلة وبسيطة.

وفي ورشة "الريزن" قام المدرب نادر حسن بتدريب الشباب على كيفية تصميم أشكال فنية بمادة الإيبوكسي.

قال عبد الرحمن موسى متدرب من محافظة جنوب سيناء، إن تجربة الريزن ممتعة خاصة لمحبي الابتكار، ويمكن من خلالها تصميم أشكال فنية متنوعة بكل سهولة.

كما شهد اليوم استمرار الورش الفنية والحرفية المتنوعة ومنها ورشة "المشغولات الجلدية" للمدربة أسماء خميس، ورشة "الحلي" لنسرين مجدي، ورشة "الخيامية" للمدرب عماد إبراهيم، ورشة "الأركيت" للمدرب أيمن السعدني، ورشة "النحاس" للمدرب جلال عبد الخالق.

من ناحية أخرى واصل المخرج محمد صابر تدريباته المكثفة للشباب خلال ورشة المسرح استعدادا للعرض الختامي، وتناولت الكاتبة عزة رياض كيفية كتابة قصيدة شعرية مقفاة مع توضيح أسس كتابة القصة.

أعرب أونور حسن من محافظة البحر الأحمر عن سعادته بالاشتراك في الورشة، قائلا تتمتع الكاتبة برؤية واضحة الأمر الذي ساعد في استعادة شغف الكتابة القصصية.

من ناحيته أبدى المتدرب شاذلي محمد إعجابه بالورشة فيما يخص جانب الكتابة الشعرية التي تتماشى مع هوايته، ويرغب في تطويرها.

أما في ورشة "الحكي الشعبي" قامت الباحثة سمر عناني، بتعريف المشاركين بتاريخ بعض العادات والتقاليد التي تشتهر بها كل محافظة وتمثل جزءا من موروثها الثقافي، كاللهجات والأكلات الشعبية.

واختتم اليوم مع ورشة "التصوير الفوتوغرافي"، عرف خلالها د. محمد إسماعيل، المتدربين بأجزاء الكاميرا، أنواع العدسات، كيفية ضبط الإضاءة الصناعية أثناء التصوير، وأخيرا كيفية استخدام كاميرا الموبايل في التصوير بشكل احترافي.

يقام الملتقى بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وتنظمه الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال برئاسة أحمد يسري المشرف التنفيذي للملتقى بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج وفرع ثقافة دمياط برئاسة د. فادي سلامة.

ويشهد الملتقى مجموعة من المحاضرات واللقاءات التوعوية بجانب تنظيم عدد من الزيارات والجولات الميدانية لأبرز معالم محافظة دمياط، وذلك بمشاركة 130 شابا وفتاة من 6 محافظات حدودية وهي: شمال سيناء، جنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد البحر الأحمر الشلاتين وأبو رماد وحلايب"، مطروح، بالإضافة إلى شباب من محافظة القاهرة "حي

الأسمرات"، وعدد من الشباب من ذوي القدرات الخاصة.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال" وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف لتشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.