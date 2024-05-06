متحدث الموسيقيين يكشف لـ "الخليج 365" موقف النقابة بعد القبض على عصام صاصا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشف د. محمد عبدالله "عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية"، عن موقف النقابة، من مؤدي أغاني المهرجانات عصام صاصا، بعد واقعة القبض عليه وإحالته للنيابة للتحقيق في واقعة دهسه شخص بسيارته، أعلى الطريق الدائري في منطقة المنيب.

د. محمد عبد الله "عضو مجلس الإدارة والمتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "عصام صاصا، ليس عضوا بالنقابة، ويمارس نشاطه بموجب تصريح للحفلة".

وتابع؛ "فيما يخص واقعة القبض عليه، تخضع لتحقيقات النيابة والقضاء المصري".

مؤدي أغاني المهرجانات عصام صاصا، تم ترحيله اليوم الإثنين، إلى نيابة الطالبية، بعد احتجازه، لسؤاله عن واقعة دهس شاب بسيارته، أعلى الطريق الدائري في منطقة المنيب.