شم النسيم .. إقبال وتفاعل كبير في احتفالات قصور الثقافة بأعياد الربيع بالأسمرات

ياسر رشاد - القاهرة -

شم النسيم .. وسط تفاعل وحضور جماهيري غفير، شهد قصر ثقافة تحيا مصر بالأسمرات، الأحد، احتفالية فنية بمناسبة أعياد الربيع، ضمن أجندة احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة في إطار برامج وزارة الثقافة.

بدأت الفعاليات بعرض فني لفرقة روض الفرج للفنون الشعبية إشراف وتدريب العربي محمد العربي وقدمت مجموعة متنوعة من الاستعراضات والرقصات منها: الصعيدي، الحجالة، ألعاب شعبية، سمسمية، الإسكندراني، أعقبها عرض التنورة أداء مصطفى محمد.

كما قدمت فرقة براعم الأسمرات فقرة تضمنت مجموعة من الأغاني التراثية منها: كل الطيور بتهاجر، نقابل ناس، حبيت بلدي، نحلم على كيفنا، كان في مرة، قادرين نعملها وغيرها، كما قدمت الفنون التشكيلية بالفرع ورشة رسم على وجوه الأطفال للفنانين علياء محمد، وهاني السمطي.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد إبراهيم رئيس حي الأسمرات، شاهيناز عطية مدير عام فرع ثقافة القاهرة، ونفذ الحفل بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة القاهرة.

وتحفل أجندة فعاليات هيئة قصور الثقافة هذا الأسبوع بمجموعة ثرية ومكثفة من الفعاليات الثقافية والفنية احتفالا بعيد القيامة وشم النسيم واستمرار احتفالات عيد العمال وعروض الموسم المسرحي وأفلام سينما الشعب وملتقيات مشروع أهل مصر وغيرها من الفعاليات التي تلقى إقبالا وتفاعلا كبيرا بالمحافظات.

قصور الثقافة بأسيوط.. احتفالات فنية متنوعة بعيد القيامة وشم النسيم

من ناحية أخرى ، شهد نادي القضاة النهري بأسيوط، امس، احتفالية ثقافية فنية بعنوان "وطن واحد نسيج واحد" ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بعيد القيامة المجيد، في إطار برنامج وزارة الثقافة.

بدأت الفعاليات بعرض فني لفرقة قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل للفنون الشعبية بقيادة الفنان خالد نصر الدين، تضمن باقة من الفقرات الاستعراضية التراثية منها "العصا، التنورة، التابلوه الفلاحي".

وشهد الحفل الذي قدمه جمال عبد الناصر مدير قصر ثقافة أحمد بهاء الدين المتخصص، باقة من الفقرات الفنية منها ورش رسم على الوجوه، وعرض مسرح العرائس للفنان محمد راتب، وفقرة موسيقية للفنانة منال صموئيل، بجانب باقة من الألعاب الترفيهية للأطفال.

جتء ذلك بحضور المستشار عمر غانم رئيس نادي قضاة أسيوط، ونخبة من أعضاء النادي، وقيادات الثقافة بأسيوط.

الفعاليات نفذت بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وشهدت عدة أنشطة أخرى نظمها القصر احتفالا بأعياد الربيع منها ورشة فنون تشكيلية، وورشة حكي بعنوان "شم النسيم" قدمتها الفنانة هبة عبود موضحة خلالها أهم مظاهر الاحتفال بشم النسيم لدى قدماء المصريين. كما أقيمت مسابقة ثقافية وشهد القصر ورشة تطريز يدوي للفنانة سوسن سيد، وورشة خط عربي للفنانة إيمان حسن.

وتحفل أجندة فعاليات هيئة قصور الثقافة هذا الأسبوع بمجموعة ثرية ومكثفة من الفعاليات الثقافية والفنية احتفالا بعيد القيامة وشم النسيم واستمرار احتفالات عيد العمال وعروض الموسم المسرحي وأفلام سينما الشعب وملتقيات مشروع أهل مصر وغيرها من الفعاليات التي تلقى إقبالا وتفاعلا كبيرا بالمحافظات.