بإطلالة كاجول.. هند صبري تتألق في أحدث ظهور لها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حرصت النجمة التونسية هند صبري، على مشاركة متابعيها صورًا جديدة على موقع "إنستجرام".

وظهرت هند صبري بإطلالة كاجول، ونشرت صورًا جديدة خلال قضائها إجازة عيد الربيع، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "عيد ربيع سعيد.. كل شم نسيم وأنتم بخير".

ولم تشارك هند صبري في موسم دراما رمضان 2024 هذا العام.

يذكر أن، هند صبري كانت قد أعلنت مؤخرا استقالتها من منصبها كسفيرة للنوايا الحسنة ببرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة بسبب الأحداث المؤسفة في غزة.

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