محمد رشاد يحيي حفلًا غنائيًا في أحد أندية 6 أكتوبر احتفالًا بـ شم النسيم .. صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أحيا المطرب محمد رشاد، والمطرب حمادة الليثي حفلا غنائيا في أحد أندية منطقة السادس من أكتوبر، وذلك ضمن احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم.

وقدم محمد رشاد العديد من الأغاني المميزة خلال الحفل، والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الحضور.

ونظم الحفل الغنائي محمد منصور بالإضافة إلى إشرافه على فقرات حفل حمادة الليثي و فريق "تيميو باند".

وفي سياق آخر يستعد محمد رشاد يستعد لطرح مجموعة جديدة من الأغاني الفترة المقبلة على كافة منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وطرح الفنان محمد رشاد مؤخرا أغنية بعنوان "اللي قال" علي موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي من كلمات كريم حليم وألحان مودي منير وتوزيع موسيقي جيزو.

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