انهيار ياسمين عبدالعزيز من البكاء: "أنا مش بحب أحمد العوضي أنا بعشقه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" تقديم الفنانة إسعاد يونس والمعروض على قناة "dmc" ومنصة "Watch It".

وتحدثت "ياسمين" عن بداياتها الفنية، وعن علاقتها بنجوم الوسط الفني، وانفصالها عن الفنان أحمد العوضي، إلى جانب العديد من الكواليس والأسرار الخاصة بحياتها الشخصية والتي كشفت عنها لأول مرة.

وبمجرد الحديث عن طليقها الفنان أحمد العوضي، لم تتمالك ياسمين نفسها وانهارت من البكاء متأثرة بالحديث عنه وعن انفصالها.

وعن انفصالها من أحمد العوضي قالت "ياسمين": "أنا مش بحب أحمد أنا بعشقه"، وأضافت: "أنا بقيت رقيقة أوي، مكنتش كده والله، انتي جايباني عشان أعيط أصلك عمالة تضغطي على حاجات بتوجعني، وجايبة لي حاجات كلها بتوجع".

واستكملت: "لما حبيت أحمد اكتشفت أن أنا مكنتش بحب قبل كده، إن الحب اللي قبل كده ده أنا محبتش، أن أحمد أول حب في حياتي، وكنت فاكرة أن قبل كده ده حب، لا مكانش حب لأ هو الحب الحقيقي أحمد، وأنا عن نفسي عملت استخارة وروحت عملت عمرة ودعيت ربنا اللي رايده هيكون، وأنا ربنا عايز يمشيني في السكة دي أنا راضية واللي هو عايزه يكون، وحتى لو كان عايز يدخلني في سكة مش على رغبتي لأ هو اللي شايف مش ممكن يكون ده خير".

وأضافت: "وأنا عارفة أن أحمد بيحبني على فكرة، وهو عارف إني بحبه، وبعيدًا أن فيه سبب من الأسباب مينفعش نتكلم فيه ومش خيانة، عشان في ناس مؤذية كتير، ده في ناس مورهمش حاجة غير أنهم يؤذوني بس بقالهم سنين، وأنا مش هينفع أتكلم في تفاصيل، والجمهور الناس الحقيقية اللي بتحبنا هي حبانا مع بعض، وفيه بقى الناس الشريرة اللي بتسخن وفيه ناس قلبها أسود ميقدروش يشوفوا اتنين بيحبوا بعض عشان هما ميعرفوش يعني أيه حب، جواهم كره محبوش فميعرفوش يعني ايه حب".

وتابعت: "لما قعدوا يقولوا انتوا في السحور شوفتوا بعض وكل ده متركب احنا ماشوفناش بعض في السحور، الفيديوهات اللي بتتعمل دي كل ده تركيب، هو كان موجود في وقت وأنا كنت موجودة في وقت احنا ماشوفناش بعض أساسًا، وبتفرج على الفيديوهات دي بقول هو أنا عملت كده يا جماعة إرحمونا بجد، وفي ناس كتيرة مصدقة إن إحنا شوفنا بعض".

وبسؤالها من قبل إسعاد يونس عما إذا جمعتها صدفة مع "العوضي" قالت: "أنا طول الوقت بهرب افتح الفيسبوك الاقيني انا وهو حاضنين بعض، افتح تيك توك الاقيهم عاملين لينا فيديوهات، يا جماعة ارحموني الحاجات دي بتوجع على فكرة، وبتبتدي تفكري في اللي فات والحاجات دي بتوجعك بالذات كمان لما تكوني بتحبيه".

ياسمين غابت عن السباق الرمضاني الماضي، وتستعد للعودة بعمل تليفزيوني في رمضان المُقبل، وتحضر لفيلم جديد.

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