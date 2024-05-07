"The Fall Guy" يتصدر إيرادات شباك التذاكر الأمريكي في أول أسبوع عرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نجح فيلم الأكشن والكوميديا "The Fall Guy" أو "كبش فداء" في الهيمنة على شباك التذاكر الأمريكي في أول أسبوع عرض بإيرادات بلغت 29 مليون دولار، بينما احتل المركز الثاني فيلم الخيال العلمي "Star Wars: The Phantom Menace" بـ 8.1 ملايين دولار، وجاء في المركز الثالث فيلم الدراما "Challengers" بثاني أسابيع عرض بإيرادات بلغت 7.6 ملايين بإجمالي إيرادات 29 مليون، واحتل المركز الرابع فيلم الرعب والإثارة "Tarot" بـ 6.5 ملايين دولار بأول أسبوع عرض.

وفي المركز الخامس فيلم الأكشن والمغامرات "Godzilla x Kong: The New Empire" بـ 4.5 ملايين بإجمالي 188 مليون دولار بعد قرابة شهر من عرضه تجاريًا، وجاء في المركز السادس فيلم الدراما "Civil War" بـ 3.6 ملايين بإجمالي إيرادات بلغت 62 مليون دولار بعد 4 أسابيع من العرض، وفي المركز السابع فيلم الدراما "Unsing Hero" بإيرادات 3 ملايين بإجمالي 13 مليون دولار في ثاني أسبوع عرض.

وجاء في المركز الثامن فيلم الرسوم المتحركة "Kung Fu Panda 4" بإيرادات بلغت 2.4 مليون بإجمالي 188 مليون دولار بعد شهرين من العرض تجاريًا، وفي المركز التاسع فيلم الرعب "Abigail" بـ 2.3 مليون بإجمالي 23 مليون دولار بعد 3 أسابيع عرض، واحتل المركز العاشر والأخير فيلم المغامرات "Ghostbusters: Frozen Empire" بـ 1.8 مليون بإجمالي إيرادات 110 ملايين دولار بعد قرابة شهرين من العرض.

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