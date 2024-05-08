تواجدت الفنانة السورية نسرين طافش، اليوم الأربعاء، في محكمة جنوب الجيزة، وذلك لحضور جلسة الاستئناف على حكم حبسها 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد.

ووفقًا للصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد ظهرت نسرين طافش داخل قاعة المحكمة، بعد أن قامت بدفع مبلغ 4 ملايين جنيه مصري نقدًا أمام المحكمة للتصالح على القضية.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى نسرين طافش تهمة إصدار شيك بدون رصيد بقيمة 4 ملايين جنيه لصالح السيدة نشوى صفاء الدين، وذلك في تاريخ 30 يناير 2023.

وقد أسفرت جلسة الاستئناف عن قبول الصلح بين نسرين طافش والشاكية، وبالتالي إلغاء حكم حبسها 3 سنوات.

كانت هذه تفاصيل خبر مقابل عدم حبسها 3 سنوات.. شاهد الفنانة نسرين طافش تدفع 4 مليون جنيه للتصالح في قضية شيك بدون رصيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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