شراكة استراتيجية بين Spotify وشركة النيل للإنتاج الإذاعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت منصة Spotify عن شراكة استراتيجية جديدة بين المنصة وإذاعة "نجوم إف إم" إحدى إذاعات شركة النيل للإنتاج الإذاعي، إذ تتيح الشراكة للمستمعين الاستمتاع ببرامج إذاعة نجوم إف إم المفضلة لديهم، حصريًا على Spotify من خلال نظام Megaphone ابتداءً من اليوم.

ويتاح أكثر من 70 برنامج إذاعي من محتوى "نجوم إف إم" على Spotify على هيئة محتوى بودكاست.

تعد نجوم إف إم منذ نشأتها في عام 2003، من أكثر الإذاعات العربية شهرة، محدثة طفرة في الإذاعات المصرية من حيث التكنولوجيا وجودة الصوت والمحتوى الشبابي المتميز الذي تقدمه.

وبحسب بيان صحفي صادر عن المنصة، تقدم Spotify من خلال الشراكة الجديدة، برامج "نجوم إف إم" ومنها: "اتفقنا، التوليفة، وكفاية كده"، وغيرها لجمهور المنصة البالغ أكثر من 615 مليون مستمع حول العالم. ومن خلال هذه الخطوة سيتوفر المحتوى العربي لفئة كبيرة من الجمهور في أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث يمكنهم الاستماع إلى هذا المحتوى في أي وقت ومن أي مكان من خلال الأجهزة المتوفر عليها منصة Spotify.