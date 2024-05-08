بالصور- بسمة بوسيل تحتفل بعيد ميلادها في القلعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

احتفلت الفنانة بسمة بوسيل بحفل عيد ميلادها، داخل قلعة صلاح الدين، بحضور أصدقائها.

ونشرت بسمة مجموعة من الصور مع أصدقائها أثناء الاحتفال بعيد الميلاد، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "الاحتفال بالحب واللطف... 33 سنة".

وأضافت: "أحط نفسك بالأصدقاء الذين يضيفون قيمة، وليس فقط أرقام، القيمة أهمية من الكمية هي التي تكتب في كتاب الصداقات الحقيقية".

وأتمت: "شكرًا لك على حفلة عيد الميلاد المفاجئة المبكرة، أحبك كثيرًا".

ووجه رواد موقع "إنستجرام" التهنئة لبسمة بوسيل، وجاءت التعليقات، كالتالي: "كل سنة وأنتي طيبة يا بسومة"، "عيد ميلاد سعيد الحبيبة الغزالة بالأفراح والمسرات"، "هابي بيرث داي بريتي"، "أتمنى ليكي عام جديد من الراحة والنجاح"، "محبوبة الجماهير كل سنة وأنتي طيبة".

وعلى الرغم من انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل بشكل رسمي في شهر أبريل 2023، إلا أن تامر يحرص دائمًا على التواجد بالعديد من المناسبات الاجتماعية التي تجمع طليقته وأولاده تاليا وأمايا وآدم.

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