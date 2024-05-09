ميرنا وليد - بيروت - اطلت الفنانة المصرية أنغام على محبيها في دبي بإطلالة رائعة، خلال حفلها مساء الأحد الماضي.

وتصدرت أنغام الترند بعد الحفل بإطلالتها الرائعة، إذ ارتدت فستان أسود أنيق، خطفت فيه الأنظار.

وجاء الفستان بقصة طويلة مع فتحة أمامية طويلة تصل للركبة، وتميز بأنه بدون أكمام وملفوف حول الرقبة، كما أنه مزين عند الرقبة بالكريستال، من تصميم "Monique Lhuillier" ويصل سعره إلى 1038 دولار.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت انغام تسريحة شعر بسيطة وأنيقة تتناسب مع إطلالتها، وطبقت مكياجا ناعما أبرز ملامح وجهها.

كانت هذه تفاصيل خبر أنغام تتصدر الترند بإطلالتها الأنيقة في دبي.. إليكم سعر فستانها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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