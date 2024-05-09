تحديث- هاني شاكر في أول ردّ على أزمته الأخيرة

أثار قيام أحد الشعراء المصريين صباح اليوم الأربعاء بتقديم بلاغ يتّهم فيه الفنان المصري هاني شاكر بسرقة أحدى أغنياته بعنوان “رحماكِ”، حالة من البلبلة في الوسط الفنّي المصري.

في التفاصيل، تقدّم الشاعر المصري هاني عبد الموجود -بحسب صحيفة صدى البلد المصرية- صباح اليوم لمديرية أمن الجيزة ببلاغ ضد هاني شاكر ومالك شركة عالم الفن وقنوات “مزيكا” والمنتج محسن جابر والمؤلف محمد العامودي والملحن محمد ضياء، إتّهمهم فيه بسرقة أغنيته “رحماكِ”، رغم أنه سجلها يإسمه في الشهر العقاري.

وجاء في إفادة محامي الشاعر المدّعي ان موكّله توجّه في وقت سابق الى شركة عالم الفن كي يعرض أغنيته على صاحب الشركة محسن جابر لكن الأخير رفضها، ليتفاجأ بعدها أن الأغنية ذهبت للفنان هاني شاكر وتمّ نسبها لمؤلّف آخر .

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في السيّاق نفسه، رفض المتحدّث الرسمي بإسم نقابة المهن الموسيقية المصرية، د. محمد عبد الله، التعليق على البلاغ المذكور، مؤكِّداً أن النقابة لا دخل لها بهذا الموضوع، الذي إعتبره امراً قضائياً بحتاً.

الجدير ذكره ان هاني شاكر طرح قصيدة “رحماكِ” عام ٢٠٠٩ ضمن ألبومه “حبيب حياتي”.

تحديث يوم الخميس، الواقع في ٩ أيار ٢٠٢٤ الساعة التاسعة صباحًا

في أول تعليق له على الأزمة، ردّ الفنان هاني شاكر، على البلاغ المقدم ضده من أحد الأشخاص، الذي يتّهمه فيه بسرقة أغنيته “رحماكي”، بعد سنوات من طرحها.

وأكد هاني شاكر في تصريح خاص لـ “القاهرة ٢٤” أنه لا يعرف الشاعر المذكور ويجب عليه التوجّه مباشرة للتحدّث الى المؤلف أو الملحن أو المنتج. وختم متسائلاً: “أين كان منذ ١٥ سنة أو منذ ان طُرحت الأغنية أو هو يحتاج شهرة فقط؟“.