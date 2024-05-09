أول ظهور لـ مايا رعيدي من شهر العسل.. وهذا ما اختارته- بالصور

ميرنا وليد - بيروت - بأول ظهور لها بعد زواجها، شاركت ملكة جمال لبنان لعام 2018 مايا رعيدي الجمهور، مجموعة صور عبر حسابها الخاص، إعتقد الجمهور أنها لا بد أن تكون من شهر العسل.



واختارت مايا لهذه المناسبة فستاناً باللون الأبيض، ضيقاً ومتوسط الطول، بفتحة كشفت عن ظهرها، وشق من الخلف أيضاً.

وإنتعلت مايا حذاءً بكعبٍ عالٍ باللون الفضي، مع حقيبة يد صغيرة من اللون نفسه.

وتركت مايا شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت ماكياجاً ناعماً يليق بجمالها.

وقد دخلت مايا رعيدي القفص الذهبي، وتزوجت من الشاب شريف فهمي كراغولا في لندن، بعد أن تمت مراسم الزواج المدني بحضور عدد قليل من الأصدقاء وأفراد العائلة.

شريف هو إبن سيدة الأعمال سهام عسيلي تويني، زوجة الصحافي والنائب الراحل جبران تويني، من زواجها الأول من رجل الأعمال كريم كراغولا، الذي بدوره تزوج بعد طلاقهما من ملكة جمال لبنان 1996 نسرين نصر.

وانتشرت العديد من الصور لكل أفراد العائلة خلال الاحتفال الأول الذي أقامه الثنائي، على أن يتم الاحتفال الاكبر والثاني في الصيف المقبل.