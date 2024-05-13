أعياد بيروت تعود مع إليسا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد غياب فعاليات مهرجان أعياد بيروت بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، تعود أجواء الإحتفالات المفعمة بالأمل بعودة هذا المهرجان الذي شكّل محطة سنوية مميزة على مدار سنوات ليحمل معه رسالة فنية عن لبنان وجه الفن والحضارة والسياحة رغم كل الأزمات.

وفي صيف 2024، تستعد شركة 2U2C و Star System و GAT لتقديم فعاليات مهرجان أعياد بيروت بنسخة جديدة حيث تفتتحها ملكة الإحساس إليسا يوم الخميس 18 تموز في واجهة بيروت البحرية.

وانطلقت الحملة الترويجية لهذا الحفل الإستثنائي تحت شعار “رجّعنا الأعياد لبيروت مع ملكة الإحساس إليسا”.

وفور الإعلان عن ذلك عبّر الجمهور عن مدى حماسه لحضور الحفل بإنتظار الإعلان عن جدول الحفلات الأخرى في مهرجان أعياد بيروت تحت رعاية إعلامية لكل من LBCI، أغاني أغاني، إذاعة جبل لبنان وNostalgie.

مع الإشارة إلى أنّ البطاقات تباع في Ticketing Box Office ابتداء من السبت 18 أيار مايو الحالي .

كما سيُعلن عن باقي حفلات أعياد بيروت 2024 تباعاً خلال الأيام المقبلة.