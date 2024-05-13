جورج كلوني وجوليا روبرتس يساندان بايدن في حملته الانتخابيّة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: من المتوقع أن تقوم حملة الرئيس الأميركي الحالي الانتخابية، جو بايدن، بإشراك عدد من المشاهير والشخصيات السياسية الكبيرة في حفل لجمع التبرعات يُفترض أن يُقام الشهر المقبل في لوس أنجلوس.

وبحسب مسؤول عن الحملة، سيتضمّن الحضور شخصيات بارزة مثل الرئيس السابق باراك أوباما ونجمي هوليوود جورج كلوني وجوليا روبرتس إلى جانب نجوم آخرين.

ولن يتوقّف الموضوع على مشاركة كلوني وروبرتس بل سيتضمن الموضوع، بحسب التقارير، منافسة عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالحملة بمشاركة الممثلين، وذلك كوسيلة لإشراك المتبرعين.

كما سيسمح الثنائي بأن يتمّ استخدام اسميهما في رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية الخاصة بالحملة، على أمل أن يؤدّي ذلك إلى جذب المزيد من التبرعات.

والهدف من الحفل المرتقب هو تعزيز جهود بايدن لجمع التبرعات، خاصة أن المرشح الرئيسي الآخر، دونالد ترامب، واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري يعملون لسدّ الفجوة التمويلية بعدما فاز الرئيس السابق بالأصوات اللازمة لتأمين ترشيحه، وبالتالي يحقّ له استخدام كل أدوات الحزب الجمهوري المتاحة أمامه.

وستكون الحملة الترويجية لحملة جمع التبرعات في لوس أنجلوس مشابهة جداً للأمسية التي أقامها بايدن مع أوباما والرئيس السابق بيل كلينتون في مدينة نيويورك في أواخر آذار (مارس)، والتي ساهمت بجمع مبلغ 26 مليون دولار، والذي وبحسب مساعدي حملة بايدن، هو رقم قياسي حققه حفل جمع التبرعات للحزب الديموقراطي في حدث واحد.

وبحسب مصدر مطلع، من المتوقع حصول حملة لجمع التبرعات مع كلينتون وزوجته، وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، على الساحل الشرقي للولايات المتحدة في وقت مبكر من هذا الصيف، وفقاً لـ”NBC News”.