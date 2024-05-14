ستيف بوسيمي يتعرض لضرب عشوائي من مجهول.. إليكم التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في حادثة اعتداء غريبة وغير مفهومة حيثياتها إلى الآن، تعرض النجم ستيف بوسيمي لهجوم من قِبل أحد المارة في وضح النهار أثناء تجوله بمدينة نيويورك.

وفي التفاصيل التي ذكرتها الشرطة الأميركية ونقلها الصحف، تعرَّض ستيف بوسيمي لهجوم مباغت من رجل مجهول واعتدى عليه بوحشية لأسباب غير معروفة إلى الآن، ما أدى إلى نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وأكدت الصحف الأميركية انه تم نقل بوسيمي البالغ من العمر 66 عاماً إلى مستشفى “بلفيو” بعد إصابت عينه اليسرى وجزء من وجهه بكدمات قاسية.

ولفتت إلى أن كاميرات المراقبة أظهرت مقاطع للمهاجم المزعوم وهو غاضب ويتحدث إلى نفسه في الشارع قبل لحظات من قيامه بضرب الممثل بشكل عشوائي وفراره بشكل سريع، مؤكدين أن التحقيقات لا تزال مستمرة للقبض على الفاعل.

إلى ذلك، صرّح وكيل أعمال بوسيمي لصحيفة “نيويورك بوست” قائلا “تعرَّض ستيف بوسيمي للاعتداء في وسط مانهاتن، وهو ضحية جديدة للعنف العشوائي في المدينة”.

وأضاف: “نحن سعداء لأنه بخير ونقدّر دعم الجميع، رغم صدمته من الحادث الذي حصل أثناء تجوله في شوارع نيويورك”.

هذا وقد نشرت شرطة نيويورك صور المعتدي المزعوم التي حصلت عليها من كاميرات الشارع، حيث ظهر ببشرة داكنة ولحية بيضاء، مرتديا قبَّعة بيسبول وقميصا أزرق مع بنطلون رياضي أسود.