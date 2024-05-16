نجمة “أراب آيدول” برواس حسين تعلن إصابتها بالسرطان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: صدمت الفنانة الكردية العراقية برواس حسين جمهورها، بإعلان إصابتها بمرض سرطان الأمعاء، وبداية خضوعها للعلاج اللازم، وفق ما كشفت من خلال منشور عبر حسابها الرسمي في تطبيق “إنستغرام”.

وقالت حسين البالغة من العمر 35 عاماً: “أني دايماً راضية بالقضاء والقدر اللي الله كاتب إلنا. نعم أني الآن أحارب مرض خبيث (سرطان الأمعاء)، وحالياً في مرحلة العلاج. الحمد لله والشكر على كل شي”. وأضافت: “ادعولي بالشفاء. الله يحفظكم ويحفظنا من كل المرض والشر ويشفي جميع المرضى”.

يُذكر أن برواس حسين من نجوم “أراب آيدول” Arab Idol منذ مشاركتها في موسمه الثاني عام 2013، حيث غنّت باللغتين العربية والكردية.

وأُعجبت لجنة التحكيم بصوتها، وقالت لها النجمة الإماراتية أحلام إن “إحساسها يجب أن يُدرس”.

وتجدر الإشارة إلى أن برويس حسين أم لولدين، هما غونا وغاردان من زوجها المغنّي الكردي غوران.