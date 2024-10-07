سمية الخشاب تعلق على أزمة فيلمها "أوراق التاروت": سوء تفاهم

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 أكتوبر 2024 01:30 مساءً - شهدت الفترة الماضية أزمة لفيلم "أوراق التاروت"، الذي يجمع النجمتين سمية الخشاب ورانيا يوسف، وذلك بعد تردد الشائعات حول منعه من العرض بسب احتوائه على مشاهد غير لائقة، هذا بالإضافة إلى تصريح الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بأن منح تصاريح عرض فيلم "أوراق التاروت" مرهون بحذف مشاهد البلوغر علي غزلان.

سمية الخشاب تعلق على أزمة فيلمها "أوراق التاروت"

تحدثت النجمة سمية الخشاب عن أزمةمن خلال موقع " ET بالعربي" وذلك أثناء حضورها حفل زفاف ابنة النجم علاء مرسي، موضحة عدم وجود أي مشاكل تتعلق بالعمل، وأن الفيلم سوف يتم طرحه قريباً.

وقالت سمية الخشاب: "كان سوء تفاهم والدكتور أشرف زكي تفهّم الموضوع، لأن قرار النقابة جاء بعد سنة من تصوير الفيلم، مافيش حاجة وإن شاء الله خير وتشوفوا فيلم التاروت قريّب".

وأكملت: "مافيش حاجة خالص، إحنا بنحترم قرار النقابة وبنحترم الدكتور أشرف زكي، وما فيش أي حاجة حصلت ولا في أي تحقيق ولا في حاجة زي كدة، أنتِ عارفة بقى الإشاعات والهَري كتير، وقريّب بإذن الله هتشوفوا حاجة كويّسة".

View this post on Instagram A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)

السبب وراء أزمة فيلم "أوراق التاروت"

جاءت أزمةبعد مشاركة البلوغر علي غزلان في الفيلم، ليُصدر نقيب المهن التمثيلية قراراً بوقف ترخيص العمل وتحويل صُناعه للتحقيق، لأنه بحسب لوائح نقابة المهن التمثيلية في مصر، فإنه لا يُسمح بإشراك البلوغر في التمثيل بالأفلام والمسلسلات، لذلك تم منع عرض الفيلم بسبب مشاركة علي غزلان فيه، رغم ظهوره في مشهد واحد لا يتجاوز 15 ثانية، بحسب صناع العمل.

وكانت الشركة المُنتجة لفيلم "أوراق التاروت" قالت في بيان رسمي، إن علي شارك في الفيلم كبلوغر وليس كممثل، إذ اقتصر دوره على قول جملة واحدة فقط: "العالم بينتهي"، من دون أي تداخل مع الأبطال الرئيسيين. ومع ذلك قرر المخرج إبرام نشأت، بعد إعلان أشرف زكي لإيقاف ترخيص فيلم "أوراق التاروت"، حذف مشهد علي غزلان من الفيلم استجابة لقرارات النقيب.

القائمة الكاملة لأبطال "أوراق التاروت"

https://www.instagram.com/p/DAOiJeLoKuh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DAOiJeLoKuh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DAOiJeLoKuh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

بطولة: سمية الخشاب، رانيا يوسف ، مي سليم، محمد عز، عبد العزيز مخيون، بجانب عدد من الفنانين ضيوف الشرف منهم: أحمد التهامي، محمد خميس، محمد الشقنقيري، والعمل من تأليف معتز المفتي وإخراج إبرام نشأت، وتدور الأحداث في إطار تشويقي مثير حول 3 بنات يحدث لهن موقف ما ونشاهد مدى تأثير هذا الموقف في حياتهن، من خلال حكاية خاصة لكل واحدة منهن.

يمكنكم متابعة آخرهن رانيا يوسف.. فنانات خضن تجربة الغناء مع التمثيل

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».