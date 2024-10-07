كانييه ويست يطلق بيانكا سينسوري بعد زواج لم يستمر لعامين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في مفاجأة جديدة، يبدو أن كانييه ويست قد قرر إنهاء زواجه من المهندسة الأسترالية بيانكا سينسوري بعد أقل من عامين من الارتباط.

هذا الزواج السري الذي أثار الجدل منذ بدايته بعد مرور شهرين فقط على طلاق كانييه من كيم كارداشيان، قد شهد الكثير من التعقيدات والانتقادات، خاصة في ظل الإطلالات المثيرة للجدل لبيانكا والتي أثارت غضباً واسعاً في أماكن عدة، مثل إيطاليا بسبب ملابسها الجريئة في الأماكن العامة.

تزوج كانييه ويست وبيانكا بشكل سري في حفل خاص، ولم يتم تسجيل الزواج بشكل رسمي، الأمر الذي أثار المزيد من التكهنات حول العلاقة. وبينما ركز كاني على أعماله الفنية، كانت بيانكا تتصدر عناوين الصحف بإطلالاتها الجريئة، مما ساهم في زيادة الضغوط على علاقتهما.