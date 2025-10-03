سعر اليورو مقابل الدولار يرتفع بحذر – توقعات اليوم – 03-10-2025

قفز سعر سهم العربية للطيران (AIRARABIA) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بزيادة ملحوظة في أحجام التداول، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 3.68 درهم، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 4.05 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد