شكرا لبحثكم عن خبر جرحى الحرب وأسر الشهداء يعلنون اعتصاماً مفتوحاً… ورسائل مباشرة لمجلس القيادة الرئاسي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن | خاص

أقرت اللجنة التحضيرية لجرحى الحرب وأسر الشهداء في عدن والمحافظات الجنوبية ، تنفيذ اعتصام مفتوح أمام قصر المعاشيق ابتداءً من الأحد القادم، 23 نوفمبر، بعد سنوات طويلة من الوعود التي لم تتحقق.

وخلال اجتماع حضره وكيل محافظة عدن لشؤون الشهداء والجرحى علوي النوبه، إلى جانب مديري مكاتب شئون الشهداء والجرحى في محافظات لحج وابين والضالع وشبوه، ناقش المجتمعون ما يتعرض له الجرحى وأسر الشهداء من تهميش وإهمال وإقصائهم عن حقوقهم لأكثر من عشر سنوات.

وأكد الحاضرون أن الوضع لم يعد يحتمل الصمت، مشيرين إلى أن جرحى الحرب في المحافظات الجنوبية يواجهون تجاهلاً ممنهجاً، في الوقت الذي – بحسب قولهم – يحصل فيه جرحى المحافظات الشمالية على اهتمام ودعم يفوق بكثير ما يُقدَّم للجرحى في عدن وباقي المحافظات الجنوبية.

وحملت اللجنة في اجتماعها رئيس مجلس القيادة الرئاسي المسؤولية المباشرة عمّا وصل إليه وضع الجرحى وأسر الشهداء، معتبرة أن استمرار هذا النهج شكل حالة من الاستهداف الواضح لمن قدموا تضحيات كبيرة في سنوات الحرب.

اللجنة دعت جميع الجرحى وأسر الشهداء للمشاركة في الاعتصام، مؤكدة أن خطواتها المقبلة ستكون مفتوحة وقد تصل إلى إقامة مخيم دائم أمام قصر المعاشيق إلى أن يتم تنفيذ مطالبهم الحقوقية، التي تشمل صرف المستحقات، واعتماد الترقيات، وتوفير الرعاية الطبية، ورفع ما وصفوه بالتمييز القائم بين الجرحى في المحافظات.

كما طالبت اللجنة المنظمات والناشطين والإعلاميين بالحضور وتغطية الاعتصام، لإيصال صوت الجرحى وتسليط الضوء على معاناتهم التي استمرت سنوات دون حلول حقيقية.