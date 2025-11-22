أثارت سيدة سودانية, ضجة إسفيرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد مداخلة لها مع الناشطة الشهيرة كوثر عبد الله. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن السيدة شكت للناشطة “ماما كوكي”, من مشكلة وصفتها بالكبيرة تسببت في خلاف مع زوجها. وقالت السيدة أن جارتها بالسكن تقيم علاقة حب وعلاقة غير شرعية مع شقيق زوجها وسط ذهول الناشطة ومتابعيها على منصتها الكبيرة. وزادت بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أن المشكلة تطورت بعد سماحها لجارتها وعشيقها بالدخول للشقة وممارسة الفاحشة في غرفة منزلها. وتفاجأت الزوجة بدخول وزوجها ومعرفته التفاصيل ليحدث خلاف بينهما دفعته لضربها ما تسبب في إجهادها وتركه للمنزل غاضباً. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. سيدة سودانية تشكو: (جارتي تقيم علاقة غير شرعية مع شقيق زوجها وبسببهما دخلت في مشكلة كبيرة مع زوجي بعد أن سمحت لهما بفعل الفاحشة داخل غرفة منزلنا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.