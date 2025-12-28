الجزيرة .. ضبط 2460 رأس بنقو بقيمة 120 مليون جنيهاً

وقف الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة صباح اليوم بإدارة شرطة مكافحة التهريب بمدني على ضبطية 2460 رأس بنقو تقدر قيمتها ب120 مليون جنيهاً .

حيث أكد الوالي أن الشرطة عين ساهرة ويد أمينة لخدمة الشعب، معلناً أن سلامة وصحة وأمن المواطن خط أحمر لا يمكن تجاوزه والسماح بمساسه .

وقال إن حكومته تستهدف خلو الولاية في العام 2026م من المخدرات.

فيما أكد اللواء شرطة عبد الإله علي أحمد مدير شرطة الولاية إن الضبطية هدية لمواطني الولاية، مشيراً لضبط 6 ألف رأس خلال الشهر السابق، مجدداً إلتزام الشرطة بملاحقة تجار المخدرات ومناشدا الجميع للتعاون مع الشرطة وتقديم المعلومات للجهات المختصة .

وكشف العميد شرطة أحمد السيد عبد الرحيم مدير إدارة مكافحة التهريب بالولاية عن ضبط المتهم وعربته، مؤكداً أن واجبات إدارته حماية المجتمع .

وأعلن مولانا الدكتور النزير حامد الفكي رئيس النيابة العامة بالولاية العمل على تقديم المتهمين للمحاكمات .

سونا