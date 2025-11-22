تكنولوجيا: سامسونج Galaxy A57 يظهر على Geekbench بمعالج Exynos 1680 الجديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت سامسونج هاتف Galaxy A56 في مارس، وتعمل الآن على خليفته Galaxy A57. ظهر نموذج أولي من A57 على منصة Geekbench اليوم، وكشف الاختبار عن المعالج الذي سيقدمه الهاتف.

يأتي الهاتف بمعالج Exynos 1680، الذي يُعد خليفة Exynos 1580 المستخدم في Galaxy A56. ومن المهم ملاحظة أن هذا المعالج لا يزال في مرحلة الاختبار، لذلك لا يجب الاعتماد الكلي على النتائج. سجل المعالج في اختبار Geekbench 6.5 لنظام أندرويد 16، على النواة الواحدة، 1,311 نقطة، وعلى تعدد الأنوية 4,347 نقطة.

وجاء Galaxy A57 الذي خضع للاختبار مزودًا بذاكرة رام 12 جيجابايت ويعمل بنظام أندرويد 16، وهو نفس حجم الذاكرة الأعلى في Galaxy A56.

يضم المعالج نواة رئيسية واحدة بسرعة تصل إلى 2.91 جيجاهرتز، وأربع أنوية أداء بسرعة تصل إلى 2.6 جيجاهرتز، وثلاثة أنوية كفاءة بسرعة تصل إلى 1.95 جيجاهرتز.

أما الاختلاف الرئيسي مقارنة بسابقه فيتمثل في أن Exynos 1680 يضم نواة أداء إضافية واحدة ونواة كفاءة أقل واحدة، بينما لم تتغير الترددات. ومن الممكن أن تختلف المواصفات عند الإصدار الرسمي، إذ قد يكون هذا مجرد نموذج هندسي أولي.

