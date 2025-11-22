سامح حسين يوجه رسالة إلى تامر حسني في أزمته الصحية

- 1/2
وجه الفنان سامح حسين، رسالة دعم إلى الفنان تامر حسني بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة في الكلى.
وكتب سامح حسين عبر حسابه بموقع التواصل إنستجرام: “ألف سلامة عليك يا تامر ربنا يشفيك ويعافيك يارب”.
كان النجم تامر حسني، قد كشف عن تطورات حالته الصحية من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.
وكتب تامر حسني: “مكنتش ناوي أتكلم في أموري الشخصية، بالعكس كنت بحاول أبان عادي بس بما إن الخبر تم تداوله”.
وتابع: “أنا بقالي فترة بعاني وعندي أزمة صحية في الكلى ومن أيام احتجت للتدخل الجراحي الفوري، وتم استئصال جزئي من الكلية،والحمد لله على كل حال.. شكراً لكل اللي بيحاول يطمن عليا شكراً لكل اللي دعالي وبيدعيلي”.
صدى البلد
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
