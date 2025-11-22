أزمة تمويل حادة تواجه الصليب الأحمر وتستغني عن 2900 موظف

القاهرة - كتب محمد نسيم - كشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مساء اليوم الجمعة، 21 نوفمبر 2025، عن خفض ميزانية عام 2026 بنسبة 17%، إلى جانب خطط للاستغناء عن نحو 2,900 وظيفة بدوام كامل، من أصل أكثر من 18,000 موظف لديها حول العالم.

وجاء القرار نتيجة "البيئة المالية الصعبة في القطاع الإنساني"، وفق بيان المنظمة، التي أعلنت إقرار ميزانية تبلغ 1.8 مليار فرنك سويسري (2.2 مليار دولار) للعام المقبل، أقل بنسبة ملحوظة مقارنة بالعام الحالي.

وحذّرت اللجنة من أن هذه التخفيضات تأتي في لحظة ترتفع فيها أعداد النزاعات عالميا، وتتزايد معها الحاجة إلى المساعدة الإنسانية.

وقالت رئيسة اللجنة الدولية ميريانا سبولياريتش، إن العالم يقف أمام "تقاطع خطير" يجمع بين تصاعد النزاعات المسلحة، والانخفاض الكبير في التمويل، وتسامح متنامٍ مع الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي.

وأكدت أن اللجنة ستبقى ملتزمة بالعمل في الخطوط الأمامية في النزاعات التي يصعب على كثير من المنظمات الوصول إليها، لكنها شددت على أن "الواقع المالي يجبرنا على اتخاذ قرارات صعبة لضمان القدرة على مواصلة تقديم المساعدات الحيوية".

ويأتي الإعلان عن خفض الميزانية في سياق أزمة عالمية غير مسبوقة في تمويل المساعدات الدولية.

المصدر : وكالة وفا