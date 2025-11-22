انت الان تتابع خبر لقاء يجمع رشيد والسوداني.. استعراض لتطورات المشهدين السياسي والأمني وحوارات تشكيل الحكومة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، ورد لـ الخليج 365، ان رشيد "استقبل اليوم السبت 22 تشرين الثاني 2025 ببغداد، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الذي قدّم لرئيس الجمهورية في بداية اللقاء التعازي والمواساة بوفاة شقيقه المغفور له بإذن الله شمال جمال رشيد".



واستعرض اللقاء "تطورات المشهد السياسي والأمني في البلاد، والحوارات الجارية بين الكتل السياسية من أجل تشكيل الحكومة ضمن التوقيتات الدستورية".

