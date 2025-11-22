شكرا لبحثكم عن خبر عزاء استثنائي يوحّد القلوب: وداع يليق بالفريق الركن علي قائد صالح مشرح والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

حضر القادة وتوافدت الجموع واجتمعت كل المحافظات الجنوبية والشمالية في مشهد قلّ أن يتكرر عزاء مهيب للفريق الركن علي قائد صالح مشرح القائد الذي استطاع أن يحجز لنفسه مكانة خاصة في قلوب الجميع دون استثناء.

في العزاء الذي اقيم في محافظه الضالع وفي قاعة عدن مول كان المشهد مختلفًا؛ حضور واسع من مختلف مناطق الوطن، لكن الحضور الأبزر والمشرّف جاء من أبناء محافظة أبين الذين تقدّموا صفوف المعزّين، مؤكّدين مكانة الفقيد في وجدانهم ووفاءً لتاريخه النضالي والإنساني.

وخلال تقديم واجب العزاء، لم يتوقف المتحدّثون عن استحضار مناقب الراحل، ووصفه بأنه رجل مقدام، شجاع، صادق، وخيّر. رجل ترك بصمة لا تُنسى في ذاكرة الوطن، وورث تاريخًا سيظل محفورًا في قلوب محبيه.

وبحسب الحضور، فإن ما يقارب 90% من القيادات الوطنية من الطراز الأول قدمت إلى العزاء، في دلالة واضحة على حجم الاحترام الذي ناله الفقيد من مختلف المستويات والجهات.

لقد كان العزاء لقاء حبّ قبل أن يكون وداعًا، ومشهدًا وطنيًا جامعًا يليق بقامة كبيرة مثل الفريق الركن/ علي قائد صالح مشرح، الذي رحل جسدًا وبقي أثره وإرثه حاضرًا في ذاكرة كل من عرفه أو سمع عنه.