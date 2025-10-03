سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 03-10-2025

ارتفع سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليظل مستقراً أعلى مستوى الدعم 3,850$، وهو ما يعد إشارة إيجابية على تماسك السعر أمام ضغوط جني الأرباح، ويأتي ذلك بالرغم من توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، والتي لم تنعكس بشكل واضح على حركة الذهب حتى الآن.

في المقابل يستفيد السعر من استمرار الدعم الديناميكي الناتج عن تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تعافيه واستمراره في تسجيل مستويات قياسية جديدة، ويظل هذا المسار مدعوماً بسيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم للحركة.

