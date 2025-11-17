شكرا لقرائتكم خبر عن البيتكوين يلامس أدنى مستوى في 6 أشهر مع تراجع رهانات خفض الفائدة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

قلّصت عملة البيتكوين بعض خسائرها بعد أن هبطت، يوم الاثنين، إلى أدنى مستوى لها في أكثر من ستة أشهر، لكنها ظلت تحت ضغط تراجع توقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة الشهر المقبل، إضافة إلى حالة الحذر المتزايدة قبيل صدور بيانات اقتصادية أميركية تأخرت بسبب الإغلاق الحكومي.



وسجلت أكبر عملة مشفرة في العالم انخفاضًا بنسبة 0.7% عند 95,101.3 دولار بحلول الساعة 06:13 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (1:13 بتوقيت غرينتش). وكانت قد تراجعت خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 93,043.5 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ أواخر أبريل.



وتراجعت البيتكوين بنحو 7% الأسبوع الماضي، مسجلة ثالث أسبوع على التوالي من الانخفاض.



هبوط البيتكوين مع انحسار آمال خفض الفائدة



يأتي هذا التراجع فيما قلّص المتعاملون بشدة رهاناتهم على اتخاذ الفيدرالي خطوة تيسير نقدي في ديسمبر. وتشير أسعار العقود الآجلة الآن إلى احتمال يبلغ نحو 40% فقط لخفض الفائدة خلال اجتماع 10-11 ديسمبر، بعد أن كان الاحتمال يقارب 90% في وقت سابق من الشهر.



وأعرب عدد متزايد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي عن ترددهم في المضي قدمًا بعمليات خفض إضافية، مستشهدين باتجاهات تضخم غير مستقرة وسوق عمل لا يزال متماسكًا.

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، سوزان كولينز، الأسبوع الماضي، إنها ستكون "مترددة في تيسير السياسة أكثر" من دون أدلة واضحة على تدهور الأوضاع الاقتصادية.



وتفقد أسواق العملات المشفرة، التي استفادت في وقت سابق من العام من توقعات قوية بخفض الفائدة، زخمها الآن.



كما شهدت صناديق المؤشرات الفورية المرتبطة بالبيتكوين (Bitcoin spot ETFs) تسارعًا في عمليات السحب، مع تصفية المستثمرين لمراكزهم المعتمدة على بيئة نقدية أكثر تيسيرًا.



وتضررت المعنويات أيضًا من انقطاع البيانات الاقتصادية الأميركية نتيجة الإغلاق الحكومي، والذي ترك المستثمرين لأسابيع من دون مؤشرات اقتصادية مهمة.



وتسبب الإغلاق في تأخير إصدارات مكتب إحصاءات العمل، بما في ذلك تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر، المقرر صدوره يوم الخميس.



اليابان تدرس تصنيف العملات المشفرة كمنتجات مالية – صحيفة أساهي



ذكرت صحيفة أساهي أن وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA) تستعد لإعادة تصنيف العملات المشفرة كمنتجات مالية ضمن قانون الأدوات المالية والبورصات.



وبموجب القواعد المقترحة، ستخضع نحو 105 من الأصول المشفرة — بما في ذلك البيتكوين والإيثيريوم — لقوانين تداول المعلومات الداخلية، ما سيحظر إجراء صفقات بناءً على معلومات غير معلنة.



كما تسعى الوكالة إلى خفض معدل الضرائب على أرباح العملات المشفرة إلى نسبة ثابتة تبلغ 20%، لتتماشى مع الضرائب المفروضة على الأسهم، انخفاضًا من معدل ضريبي قد يتجاوز 55%، وفقًا لأساهي.



أسعار العملات المشفرة اليوم: أداء قوي للعملات البديلة.. وإيثيريوم يقفز أكثر من 4%

قلّصت معظم العملات البديلة بعض خسائرها المبكرة لتتداول على انخفاض طفيف.



وانخفضت الإيثيريوم — ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم — بنسبة 0.3% لتسجل 3,188.13 دولار.



أما الريبل XRP، ثالث أكبر عملة مشفرة عالميًا، فاستقر إلى حد كبير عند 2.226 دولار.