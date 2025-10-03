سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يخترق مقاومة مهمة – توقعات اليوم – 03-10-2025

تراجع قليلاً سعر البتكوين (BTCUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما وصل لمستهدفنا السعري الأخير عند المقاومة 120,000$، ليجني أرباح ارتفاعاته السابقة ويحاول اكتساب بعض الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على التعافي واختراق هذا الحاجز النفسي الهام، كما نلاحظ في الوقت نفسه محاولاته لتصريف التشبع الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها.

ويأتي ذلك التراجع بالرغم من بقاء السعر تحت سيطرة موجة رئيسية صاعدة بزاوية ميل كبيرة على المدى القصير، وهو ما يعكس قوة هذا الاتجاه واستمرار سيطرته على حركة السعر، مع بقاء فرص العودة للصعود قائمة ما دام السعر مستقراً أعلى مناطق دعمه الرئيسية.

