شركة “Strategy” تُنفّذ أكبر عملية شراء لبيتكوين منذ يوليو 2025

بعد فترة من عمليات الشراء المحدودة التي لم تتجاوز قيمة كل منها 100 مليون دولار، عادت الشركة الأكبر عالميا في حيازة البيتكوين لتنفيذ عملية استحواذ ضخمة تجاوزت 830 مليون دولار، لتكون أكبر عملية شراء لها منذ يوليو.
وتُعدّ هذه أول عملية شراء تُنفّذها الشركة عند متوسط سعر يقارب 100,000 دولار للبيتكوين منذ أوائل مايو.
وبهذا، ارتفعت حيازاتها إلى 649,870 بيتكوين، بقيمة تقديرية تبلغ نحو 62 مليار دولار رغم التصحيح الأخير في السوق.
جاء هذا الإعلان بعد أن لمح “مايكل سايلور” عبر منصة X إلى أن الأسبوع سيكون ثري من حيث الشراء، وذلك بالتزامن مع انتشار تقارير تزعم أن الشركة المدرجة في ناسداك بدأت ببيع جزء من ممتلكاتها.
لكن محللي البلوكشين سرعان ما نفوا هذه الادعاءات، مؤكدين أن التحويلات الكبيرة التي رُصدت كانت مجرد عمليات نقل داخلية سبق للشركة تنفيذها مرات عديدة.
أوضح “سايلور” نفسه الموقف، مؤكّدا أن شركته كانت تشتري يوميا خلال الأسبوع الذي هبط فيه سعر البيتكوين من 107,000 إلى 94,000 دولار، في إشارة واضحة إلى استمرار التزامهم باستراتيجية التجميع.
