رشوان توفيق وأشرف زكى وسميرة عبد العزيز فى احتفالية أم كلثوم بماسبيرو

وصل كل من الفنان القدير رشوان توفيق، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة سميرة عبد العزيز، والفنان كمال أبو رية، نادية رشاد، محمد أبو داود، الإعلامية سهير شلبي، منال سلامة، لحفل السيدة أم كلثوم على مسرح التليفزيون بمبني ماسبيرو، والذى تقيمه الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، في إطار إحياء الذكرى الـ50 على رحيل كوكب الشرق ضمن اهتمام الدولة المصرية بدعم الفن الراقي وتعزيز القوة الناعمة.

كما حرص على الحضور منذ الدقائق الأولى كل من: خالد الصاوي، ريهام عبد الحكيم، أحمد شاكر عبد الطيف، هاني كمال، ليلى عز العرب.

مسلسل أم كلثوم

وتُعدّ أم كلثوم واحدة من أبرز وأهم الشخصيات الفنية فى العالم العربى، حققت شهرة واسعة واستطاعت أن تحتل مكانة لا مثيل لها فى قلوب الملايين من عشاق الفن والطرب الأصيل، ولدت أم كلثوم فى بيئة متواضعة، لكن بفضل موهبتها الاستثنائية وصوتها الفريد، أصبحت "كوكب الشرق" ورمزاً للفن العربى.

بدأت أم كلثوم الغناء وهى طفلة صغيرة مع والدها فى الموالد والأفراح، وفى عام 1922 انتقلت إلى القاهرة، وكونت أول تخت موسيقى لها فى عام 1926، كانت نقطة انطلاقها عندما تعرفت على الشاعر أحمد رامى ثم الملحن محمد القصبجى، وعام 1928 أصدرت مونولوج "إن كنت أسامح وأنسى الأسية" والذى حقق لها شهرة كبيرة، لتشارك بصوتها فى فيلم "أولاد الذوات" عام 1932.

والتحقت أم كلثوم بالإذاعة المصرية عند إنشائها عام 1934، وهى أول فنانة دخلت الإذاعة، وشاركت فى عدة أفلام ثم تفرغت بعدها للغناء فقط، ومن أهم الأغانى "أنت عمرى، الأطلال، حب إيه، ألف ليلة وليلة، وللصبر حدود" وقامت بغناء العديد من الأغنيات الوطنية.



